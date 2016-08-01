Калуга, 1 августа, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Калужской области самовыдвиженец Антон Решетников — кандидат в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 100 (Обнинский одномандатный избирательный округ) отказался от дальнейшего участия в выборах, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областной избирательной комиссии.

kaluga.izbirkom.ru В калужском облизбиркоме

Ранее Антон Решетников одним из первых представил документы в облизбирком для своего выдвижения.

В избирком Калужской области для участия в выборах в Государственную Думу РФ представили документы 19 кандидатов по одномандатным избирательным округам №99 (Калужская область — Калужский одномандатный избирательный округ) и №100 (Калужская область — Обнинский одномандатный избирательный округ).

От Обнинского округа выдвинуто девять кандидатов, от Калужского — десять. Всего баллотируется 18 кандидатов, поровну от каждого округа. Из двух самовыдвиженцев остался один — бывший депутат Законодательного собрания области Вячеслав Горбатин.

Между тем, по информации Управления Министерства юстиции России по Калужской области, в ведомстве зарегистрировались 49 региональных отделений политических партий на территории области, имеющих право участвовать в выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: округ №99 (Калужский) и округ №100 (Обнинский)».

Предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721человек, а в Обнинском — 407 019 человек. В Калужский одномандатный округ входят Калуга с территориями бывших Московского и Октябрьского округов, а также Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Юхновский районы.

В Обнинский округ вошли бывший Ленинский округ Калуги, а также город Обнинск, Бабынинский, Думиничский, Жиздренский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовический районы.

Кроме того, о всем округам привязаны территории за рубежом. Так, к Калужскому одномандатному округу приписаны чуть меньше 40 тыс. избирателей, проживающих в Германии. Участок для голосования — это территории генерального консульства РФ во Франкфурте-на-Майне. Сюда вошли 39 тыс. 300 избирателей. К Обнинскому избирательному округу приписана территория генконсульства России в израильской Хайфе или т.н. «Хайфа-2», где проживают 7,5 тыс избирателей и 33 тыс избирателей генконсульства России «Франкфурт-2».

В облизбиркоме прогнозируют высокую активность партий и кандидатов в ходе кампании.