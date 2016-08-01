Курск, 1 августа, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Курской области председатель комитета социального обеспечения Вадим Дроженко на три года отправится в колонию за злоупотребление должностными полномочиями при приобретении квартир для детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, чиновник нанес областному бюджету ущерб почти 12 миллионов рублей.

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Комитет социального обеспечения Курской области был разработчиком, госзаказчиком и главным распорядителем средств областного бюджета про программе обеспечения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем. В мае 2012 года комитет заключил с ООО «Газспецсервис» госконтракт на покупку 35 квартир в областном центре, которые стоили более 29 миллионов рублей. Строителям авансом перечислили более девяти миллионов, дома должны были быть сданы в эксплуатацию к 1 ноября 2012 года.

В конце октября 2012 года Дроженко входил в состав комиссии по приему жилых помещений и был в курсе, что подрядчик не укладывается в срок, не имеет необходимой технической документации на строительство, а также возводит дом на земельном участке, расположенном на болотистой территории. Однако чиновник все равно в декабре 2012 года подписал акт приема-передачи жилых помещений и заплатил фирме за работу. С участниками госпрограммы были подписаны договоры о передаче квартир по договору соцнайма, хотя у администрации Курской области не было зарегистрированного права собственности на эти дома.

Переехавшие в новостройку жильцы нашли трещины в стенах и на полу, сантехника ломалась, протекла крыша, зимой квартиры не прогревались, отсутствовала шумоизоляция, стены были выполнены из гипсокартона. Металлические входные двери во всех квартирах были дефектными, пол — неровным, имел просадку и трещины, плохо работала система вентиляции. Земля под домом регулярно подтапливалась от расположенной неподалеку реки — мероприятия по водопонижению, расчистке и углублению русла реки, устройству дренажных систем подрядчиком не проводились.

Из-за действий Вадима Дроженко на бюджетные средства было приобретено 14 однокомнатных квартир, непригодных для жилья, ущерб составил 11 млн 990 тыс. 140 рублей. Суд признал чиновника виновным в совершении указанного преступления, назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и запретил в течение двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.