Москва, 1 августа, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В России за 7 лет не только стало в 1,5 раза больше мужчин, которые носят бороду, но и женщины в 2 раза чаще стали говорить о том, что им нравится растительность на мужском лице. С 4 до 6% выросло количество мужчин, носящих только бороду, с 12 до 18% — бороду и усы. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из т/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Бородатый мужчина

Мужчины, зарабатывающие выше среднего, чаще всего гладко выбриты (74% против 66% среди граждан с доходом менее 25 тыс. руб. и 64% среди тех, кто получает от 25 тыс. до 35 тыс. руб. в месяц).

Больше всего бородатых среди барменов (43%), поваров (36%) и дизайнеров (34%). Реже всего носят бороду охранники (11%), водители (13%) и гендиректора (17%). Только усы чаще всего украшают лица врачей (8%), гендиректоров (также 8%) и охранников (6%).

Молодым женщинам чаще нравятся мужчины с небольшой щетиной (39%) и мужчины с бородой и усами (12%). Женщины старше 45 любят, когда мужчина гладко выбрит (58%). Вариант, когда мужчина носит одни усы, нравится всего 1% женщин (наиболее усам благосклонны дамы старше 45 лет — 4%).

Опрос проведен 13 июля 2016 года в 182 населенных пунктах Россия. Исследуемая совокупность: мужчины старше 18 лет. Опрошены 1600 респондентов.