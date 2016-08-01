Москва, 1 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации приглашает военных экспертов Североатлантического альянса провести в сентябре этого года в Москве консультации с целью обсудить военно-политическую обстановку в Европе. Об этом сегодня, 1 августа, заявил журналистам заместитель министра обороны России Анатолий Антонов.

pixabay.com Россия и НАТО

Он рассказал, что 29 июля в российском министерстве обороны прошел брифинг для аккредитованных в Москве военных атташе. Им было рассказано об итогах июльского заседания Совета Россия — НАТО (СРН). Антонов подчеркнул, что, несмотря на безрезультатное заседание СРН, Москва в очередной раз отметила, что готова к конструктивному диалогу по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также замминистра добавил, что российская сторона проводит скрупулёзный анализ всех решений саммита Североатлантического альянса в Варшаве, который состоялся перед заседанием СРН.

На заседании Совета Россия в очередной раз предложила «позитивную программу» развития взаимоотношений с НАТО. Российская сторона считает, что реализация этой программы поспособствует деэскалации напряженности и предотвращению военных инцидентов по линии соприкосновения вооруженных сил сторон.

В этой связи Минобороны РФ предлагает представителям НАТО и скандинавским странам, не входящим в альянс, обсудить в Москве меры по реализации инициативы президента Финляндии Саули Ниинисте, а именно — полеты боевой авиации НАТО и России над Балтийским морем только с включенными транспондерами.