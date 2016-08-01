Ярославль, 1 августа, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Рабочая группа Избирательной комиссии Ярославской области по информационным спорам не увидела агитации в статье «Угличской газеты» «Михаил Крупин: Моя задача — объединить все силы». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Автор жалобы Дмитрий Коновалов указал, что в тексте статьи усматриваются признаки агитации. При этом материал не был оплачен из избирательного фонда Михаила Крупина. Члены рабочей группы большинством голосов приняли решение признать материал информационным.

Также члены рабочей группы рассмотрели жалобы на другого кандидата в депутаты Госдумы по 195 одномандатному избирательному округу — Анатолия Грешневикова. В газете были использованы изображения кандидатов в депутаты Госдумы России по федеральному списку партии «Справедливая Россия», которые не были оплачены из избирательного фонда партии. Агитационный материал был признан незаконным, принято требование остановить его распространение.