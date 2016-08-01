Калуга, 1 августа, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Специалисты Управления Россельхознадзора по Калужской области проверили деятельность Нагорновского психоневрологического интерната. В частности, были исследованы крупы, закупаемые используемые для питания проживающих.

rsn.kaluga.ru Рис с клещами

Как сообщили 1 августа корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, в ходе проверки проинспектировано более 340 кг круп в ассортименте, также были отобраны образцы от партий круп и направлены для исследования с целью проверки их качества и безопасности.

По результатам проверки было установлено, что интернатом не обеспечен надлежащий контроль качества и безопасности пищевой продукции. Выявлено, что 17 кг крупы рис шлифованный 1 сорт не соответствуют требованиям нормативной документации по показателю зараженность вредителями (клещ).

Учреждению выдано предписание об устранении выявленного нарушения, некачественная и опасная пищевая продукция изъята.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области пациентов психоневрологического интерната в городе Жиздра кормили некачественными овсяными хлопьями «Геркулес», а также просроченнной ячменевой и перловой крупами. Вся некачественная продукция была изъята. По данному факту за закупку и использование некачественной, опасной крупы должностные лица привлечены к административной ответственности.