Воронеж, 1 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Транспортный шлюз реакторного здания установлен на штатное место на строящемся блоке №7 Нововоронежской АЭС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 августа в управлении информации и общественных связей НВ АЭС.

m.government.ru Нововоронежская АЭС

Транспортный шлюз является составной частью локализующей системы безопасности. В ходе планово-предупредительных ремонтов и во время замены ядерного топлива через шлюз осуществляется доставка грузов. Таким образом, транспортный шлюз обеспечивает герметичность реакторного отделения, и позволяет защитить персонал станции и окружающую среду от радиоактивного воздействия.

«Это последнее крупногабаритное тяжеловесное оборудование, которое монтируется в реакторном отделении энергоблока №7. Его монтаж конструктивно завершает реакторное здание», — отметил заместитель директора Нововоронежского филиала АО «Атомэнергопроект» по тепло-монтажным работам Андрей Бохан.

Транспортный шлюз, представляющий собой цилиндрическую камеру весом 228 тонн, диаметров в 10 метров и длиною в 12 метров, был поднят с помощью гусеничного крана на высоту 26,3 метров, установлен на специальную тележку и перемещен в здание реакторного отделения.

После установки транспортного шлюза специалисты получат возможность приступить к завершающей операции — натяжению системы преднапряжения. Данная система состоит из особо прочных металлических тросов. Они многократно усиливают прочность внутренней защитной оболочки реактора.

Согласно проекту АЭС-2006, сооружение энергоблока №7 с реактором ВВЭР-1200 предполагает двойную (внутреннюю и наружную) защитную оболочку реакторного здания. В ней располагается основное оборудование реакторной установки.

Как напоминает ИА REGNUM, строительство новых, инновационных энергоблоков по проекту «АЭС-2006» на Нововоронежской АЭС стартовало в 2007 году. Всего планируется строительство двух блоков — №6 и №7, мощность каждого составит 1200 МВт. В настоящее время первый из двух новых блоков готовится к пуску. 20 мая реакторная установка инновационного энергоблока №6 выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).