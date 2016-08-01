Москва, 1 августа, 2016, 19:01 — ИА Регнум. В Москве тестируют новый способ оплаты парковки — с помощью голосового управления. Автовладельцам достаточно позвонить по номеру телефона «Московского паркинга» и назвать автоответчику парковочную зону, номер автомобиля и продолжительность стоянки. Деньги списываются с парковочного счета или с мобильного телефона. Завершить парковку можно с помощью звонка, СМС или через приложение «Парковки Москвы». Автовладельцы, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, считают, что новый сервис отнимает больше времени, чем привычные способы оплаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование нового способа оплаты парковки

При оплате с мобильного телефона необходимо внятно отвечать на вопросы робота, сообщил корреспонденту ИА REGNUM автовладелец Игорь Лефонов. В противном случае система плохо распознает команды. «Я звонил с телефона, который не привязан к приложению. Процедура оплаты занимает больше времени: сначала говоришь свои данные, потом подтверждаешь по СМС. Списались деньги быстро с мобильника, так как на моем счете не было денег. Однако я очень долго произносил свои данные, робот просил повторить», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона платной парковки в Москве

Водитель Максим Алипченко назвал новый сервис неудобным: «Хочется, чтобы все было под рукой. А в общении с роботом переживаешь, пройдет ли точно оплата, правильно ли система распознает твои данные или нет. Я лучше буду оплачивать через СМС».

Сколько всего в столице водителей воспользовались новой технологией в первый день ее запуска — неизвестно. Специалисты ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) не смогли предоставить такую информацию.

В свою очередь, основатель движения «ГдеПаркинг» Валентин Шабанов отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что новый сервис будет иметь успех у водителей столицы в случае, если оплата «через голос» будет занимать меньше времени, чем привычные способы (например, через паркомат, СМС, личный кабинет или приложение). По мнению эксперта, новая система должна быть удобна в первую очередь для водителей. «Обычно процесс оплаты парковки через приложение занимает порядка 1,5 минуты. Если голосовая оплата будет быстрее и функциональней, то будут пользоваться. Если нет — то это просто для галочки», — пояснил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

Напомним, 1 августа 2016 года в Москве запустили пилотный проект оплаты парковки по телефону. Ранее генеральный директор ГКУ «АМПП» Александр Гривняк заявил, что действие нового сервиса продлится до конца 2016 года. «Мы будем собирать отклики автовладельцев, их пожелания и замечания о работе сервиса, анализировать статистику его использования и после этого примем решение о необходимости внедрения такого способа оплаты на постоянной основе», — уточнил он.

Парковку в столице также можно оплатить через мобильное приложение «Парковки Москвы», СМС-сообщения, паркоматы, терминалы мобильной коммерции и личный кабинет.