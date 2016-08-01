Вильнюс, 1 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Глава Литвы Даля Грибаускайте своим заявлением о том, что Сейм, принимая новый Трудовой кодекс, продемонстрировал «полное обесчеловечивание власти», дискредитировала институт президента, заявили все три партии правящей коалиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 августа.

Kapeksas Даля Грибаускайте

«Высказанные в общественном пространстве обвинения президента по поводу обесчеловечивания власти ничем не обоснованы, это чисто эмоциональные заявления. (…) В таких заявлениях усматривается не только недостаток западной политической культуры, но и введение в заблуждение жителей Литвы и их раздробление. Мы уверены, что это дискредитирует институт президента», — говорится в заявлении правящей коалиции, распространенном социал-демократами.

Главы Рабочей партии и партии «Порядок и справедливость» Валентинас Мазуронис и Роландас Паксас подтвердили литовскому агентству BNS, что партии подписались под этим заявлением. В заявлении также утверждается, что заявления главы страны о том, что достигнутые соглашения социальных партнеров «были выброшены в мусорную урну», не советуют действительности.

«На самом деле после того, как было наложено вето на принятый в Сейме новый Трудовой кодекс, согласно президентскому декрету были возвращены только 4 установки, по поводу которых на совете был достигнут компромисс, но в президентском декрете предлагается изменить целых 14 соглашений, достигнутых на Трехстороннем совете. Почему президент не говорит, что с помощью ее декрета предпринимаются попытки «выбросить в мусорную урну» уже достигнутые соглашения и, таким образом, с приближением выборов остановить одну из самых прогрессивных реформ за весь период независимости?» — возмущаются правящие.

Президент Грибаускайте в транслированной передаче на телеканале Lietuvos rytаs сказала, что принимая Трудовой кодекс, на который она наложила вето, Сейм не считался с социальными партнерами и продемонстрировал обесчеловечивание. «Меня удивляет, что не было учтено то, о чем уже было согласовано и в социальном комитете, что все было сделано максимально грубо, были проигнорированы все социальные партнеры, не было учтено то, что было уже достигнуто. Это полное обесчеловечивание власти», — сказала президент.

Реагируя на высказывание президента, правящие говорят, что она демонстрирует приверженность к «одной из правых политических сил Литвы» и предлагают «в будущем воздержаться от таких и подобных субъективных оценок, по крайней мере, пока она занимает должность президента».