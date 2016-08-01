Челябинск, 1 августа, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Первый день августа отметился в Челябинской области продолжением истории с рабочим, который повредил машину олигарха и теперь должен уплатить ему более трёх миллионов рублей, а также окончательным уходом бывшего губернатора региона Михаила Юревича в политическое небытие. Также громкое развитие получило ЧП в Южноуральске, где в водохранилище погибла рыба, а из кранов горожан пошла ядовитая вода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Юревич

Ядовитая вода

Мутная, с тухлым запахом вода из-под крана. Жители Южноуральска решили не дожидаться реакции властей и написали утром 1 августа коллективную жалобу в прокуратуру. К обеду стали известны предварительные данные проб воды. В местном Роспотребнадзоре сообщили, что жидкость, поступавшая из кранов южноуральцев, признана не соответствующей нормам. Уже после обеда администрация города совместно с Роспотребнадзором заявила о непригодности воды к употреблению. Вечером 1 августа был организован подвоз питьевой воды в центральные точки города.

Проблема качества питьевой воды в Челябинской области может быть вызвана постоянным секвестированием разработанной при бывшем губернаторе Петре Сумине и запущенной с 2010 года государственной программы «Чистая вода». Например, за 2015 год по затратам на программу вместо плановых 3,5 млрд рублей правительство региона отчиталось о потраченных 57 млн рублей.

Очевидно, что при экономии бюджета власти в первую очередь жертвуют экологией. Экономия на экологических программах сказывается на экологии насыщенной промышленными объектами Челябинской области. На нерешаемые, а порой усугубляемые проблемы в экологии остро реагируют жители. Митинги, связанные с экотематикой, были одними из самых многочисленных с 2014 года.

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Отметим, в Южноуральске граждане после коллективного обращения в прокуратуру намеревались выйти в пикеты к администрации города. Но благодаря вмешательству властей и надзорных органов потребность в этом отпала.

Современная Россия: справедливость от «сильных мира сего»

Новый этап судебного разбирательства начался сегодня, 1 августа, между рабочим Челябинска Владиславом Кантемировым и компанией, одним из совладельцев которой является бизнесмен Александр Аристов. Адвокаты Кантемирова рассчитывают снизить сумму, которую рабочий должен уплатить компании за повреждённый «Роллс-Ройс». Ленинский районный суд Челябинска ранее определил сумму в размере 3,4 млн рублей. Также в планах — привлечь водителя Аристова к солидарной ответственности. В деле участвует юрист «Единой России», которого обещал предоставить секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов. Помимо обещанного юриста, Неверов обмолвился, что будет собрана сумма, необходимая для выплаты по долгу Кантемирова Аристову, однако с небольшим уточнением, — когда размер выплаты будет снижен.

Напомним, ДТП ВАЗ-2114 Кантемирова и «Роллс-Ройса» Аристова произошло 2 февраля 2016 года. Владислав Кантемиров пытался проскочить перекресток на красный свет светофора и столкнулся с машиной Аристова, в которой тот находился в качестве пассажира. При столкновении Кантемиров получил повреждения и переломы и был доставлен в больницу. Аристов и его водитель не пострадали. ВАЗ-2114, купленный на кредитные деньги, был практически полностью разбит.

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После инцидента Александр Аристов заявил, что простил Кантемирова, который полностью признал свою вину, и не имеет к нему никаких претензий. Однако в июле 2016 года Кантемиров получил иск от предприятия — собственника элитного авто. Аристов объяснил иск необходимостью «юридической оценки поступка».

Юревич: политическая смерть не за горами

1 августа стало известно о том, что Верховный суд России отказался восстанавливать бывшего губернатора региона Михаила Юревича, а ныне — депутата Госдумы, на выборах. Соответствующее решение было вынесено 27 июля. Юревич требовал признать незаконным отказ ЦИК России заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от «Российской партии пенсионеров за справедливость», в котором он значился. Но ему было отказано в удовлетворении иска.

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Напомним, Юревич стал одной из тех персон, которые стоили поста лидеру партии Евгению Артюху. 29 июля на съезде РППС он был смещён со своего поста.