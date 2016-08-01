Рязань, 1 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Аграрный сектор Рязанской области в последние годы демонстрирует устойчивый рост, невзирая на сложности в экономике в целом. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, доложил губернатор Олег Ковалев президенту Владимиру Путина на встрече 1 августа.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

Губернатор, в частности, отметил, что ряд секторов региональной экономики испытывают трудности, в то же время аграрная отрасль демонстрирует рост — в последние два года более 5%, в этом году рост ожидается на уровне 3%.

Наращивание объемов производства наблюдается как в растениеводстве, так и в животноводстве. Олег Ковалев отметил: «На корню урожай, сопоставимый с прошлым годом, даже чуть выше. Если уберём, то будет в растениеводстве плюс, может быть, один-два процента. А в животноводстве мы прибавляем. Сейчас идём по молоку — 2,4% к уровню прошлого года. А прошлые годы — два года подряд мы шли 4,5−5%».

Растут сборы картофеля, овощей, ягод. Особый акцент сегодня делают на переработку, в том числе, переработку зерна.

«Рязаньзернопродукт» — первую очередь сдали в эксплуатацию. По сути дела, они готовы переработать всё зерно, которое мы производим, а мы производим его где‑то 1 миллион 700 тысяч в течение уже ряда лет. Вроде бы небольшой объём, есть побольше регионы, но примерно 1 миллион 200 тысяч мы готовы отправлять на переработку», — добавил губернатор.

В то же время, добавил глава региона, снизились объемы производства в нефтеперерабатывающей отрасли, на энергетическом направлении, а также в сфере добычи полезных ископаемых.

«Но сейчас мы ожидаем всё‑таки по концу года, что мы выйдем на уровень 2015 года, то есть мы ниже не сработаем. Есть позитив: рост потребления электроэнергии, увеличили производство цементные заводы — два завода у нас, один в реконструкции, но он всё равно продолжает производить», — добавил Ковалев.

Несмотря на сложности в экономике, в регионе реализован ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе, связанных с импортозамещением. В числе таких проектов губернатор назвал, например, завод по производству биопрепаратов, в первую очередь противогриппозной вакцины «Ультрикс», основанной на собственных разработках.

«Второе производство тоже импортозамещающее. Стыдно сказать, что Россия закупала высокопрочный крепёж и калиброванный прокат за рубежом. Первая очередь запущена в производство, сейчас вторая очередь, где‑то на 20 процентов мы снижаем импорт этих видов. Калиброванный прокат в машиностроении используется, упрочнённый калиброванный прокат и высокопрочный крепёж — это мосты, тоннели, железные дороги и так далее. И ряд других проектов», — добавил Ковалев.

Глава региона отчитался и о реализации совсем недавнего проекта — тайская компания намерена построить в регионе крупнейший молочный комплекс на 80 тыс. голов. Стоимость проект — 1 миллиард долларов.

«Мы договорились о том, что они будут половину молока — 400 тонн в сутки они будут производить — на твёрдые и полутвёрдые сыры, чего в России не хватает, половину — на пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, что мы тоже не производим в России. То есть они никак негативно не повлияют, не усилят конкурентную среду на рынке. А второе, они хотят часть вывозить в Юго-Восточную Азию», — добавил Олег Ковалев.