Москва, 1 августа, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал усиление конкурентной среды внутри российского молочного рынка. Соответствующее заявление он сделал 1 августа в ходе встречи с губернатором Рязанской области Олегом Ковалёвым.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«В любом случае хорошо, если будет усиливаться конкурентная среда — внутри же страны, это же не импорт будет. Это же наше производство», — сказал Путин.

Ковалёв рассказал, что молочный комплекс, создаваемый на территории Рязанщины, рассчитан на 80 тысяч голов: «Они 40% по молоку прибавят. То есть 400 тонн молока в сутки. И что очень важно, мы договорились о том, что они будут половину молока — на твердые и полутвердые сыры, чего в России не хватает, половину — на пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, что мы тоже не производим в России. То есть они никак негативно не повлияют, не усилят конкурентную среду на рынке».

Напомним, в 2014 году, после введения ответных санкций против стран Запада, российские власти призвали развивать внутренний рынок. Призывы касались преимущественно продукции сельского хозяйства. Не так давно действие продэмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.