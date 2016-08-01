Ярославль, 1 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Житель Ярославской области зарубил топором пятерых женщин. Трагедия произошла вечером 29 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

ИА REGNUM

В совершении преступления подозревается 52-летний мужчина, проживающий в Ярославском районе. По данным следствия, мужчина поссорился с двумя женщинами 57 и 30 лет, и в ходе конфликта взял топор и ударил каждую по разу. На крики прибежали две соседки 61 и 37 лет — и получили по два удара топором. Как правило, удары приходились в область головы и шеи.

На этом разбушевавшийся мужчина не остановился: с топором наперевес он отправился в местный магазин, где нашел новую жертву — 52-летнюю жительницу поселка. Расправившись с ней, он скрылся. Задержали его сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Все пострадавшие женщины госпитализированы с тяжелыми травмами. Последняя жертва ярославского «Раскольникова» скончалась в больнице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство». 1 августа ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.