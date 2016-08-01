Новосибирск, 1 августа, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Новосибирцы не оставляют попыток заставить мэрию Новосибирска реагировать на постановления прокуратуры по расселению ветхого и аварийного жилья. Сегодня, 1 августа, пять человек вновь вышли на одиночные пикеты к зданию мэрии.

Анна Алябьева Раиса Ветрова уже не впервые выходит на пикет

Время обеденное, чтобы выходящие в это время сотрудники администрации города во всех подробностях смогли рассмотреть, что же написано на плакатах. «Локоть, поживи в моих трущобах, создающих угрозу жизни мне и моим детям. А я поживу в твоих хоромах, пока исполнишь программу переселения!», «Детям жилье по нормам СИЗО?!», «Локоть, прекрати бездействовать», «Квартиры мэрии не заселены до 6 лет!», «Прокурор — за нас!!! Мэр — против нас!!!» — на этот раз размер плакатов был таким, что людей за ними практически не было видно. К тому же, люди пришли с документами, которые накопились у них за годы хождения по инстанциям. У некоторых на руках представление прокуратуры мэру города об устранении нарушений жилищного законодательства. Но и на них надежды все меньше.

Раиса Ветрова уже не впервые выходит на пикет. О ее истории ИА REGNUM уже рассказывало. Но, как говорит женщина, с тех пор ничего не изменилось, и даже сегодня она уже звонила в прокуратуру города.

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«Я хотела встретиться и поговорить о том, какие сдвиги есть по моему вопросу, потому что прошел почти уже месяц с момента вынесенного прокуратурой представления. Но мэрия не отреагировала и прокуратура, вроде бы как, подала исковое заявления в суд в защиту моих нарушенных жилищных прав. Сегодня я собираюсь встретиться с представителем прокуратуры», — отметила Раиса Ветрова.

Стоящий с плакатом у дверей мэрии Константин Уткин также отмечает, что «с точки зрения реакции мэра ничего не изменилось».

«Я может быть образно скажу, пусть не обижается, но он как страус спрятал голову в песок. Он прыгает с парашютом, что-то еще делает, а в это время город тонет и все остальное прочее. Мы примерно на таком же месте у него. Я думаю, что чего-то он, конечно, и не может, это вопрос именно политический, никакой другой, но остальное делать просто не хочет. Не один иск подан уже. Что касается того плаката, который держу я, мы видим бездействие, беззаконие мэра, и фальсификации, подделки документов. Все знают, что два уголовных дела по квартирам. И это только то, что оказалось на поверхности. А так у них нет квартир для жителей, хотя по нашей информации есть 55 простаивающих квартир, восемь из которых они так и не смогли спрятать. Мэр же посылает нас в суд. А у меня тогда вопрос, зачем нужен тогда такой мэр. Если, как он говорит, знает все в своем хозяйстве, то это предполагает, что он знает о том, что квартиры простаивают 6,5 лет. Это норма? Есть представление прокурора. Мое личное мнение, давно сложившееся, я думаю, что на прокурора города давят. Как могут. Денис Ференец (прокурор Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) пытается работать по закону, но я думаю, что испытывает давление», — считает Уткин.

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Мать двоих детей Марина Кузнецова, которая уже давно борется за свою жилищные права, также считает, что давление оказывается в том числе и на региональные СМИ. «В прошлую пятницу ко мне приезжала съемочная группа областного канала. Они связались сами со мной. Пообещал мне журналист, что репортаж выйдет и мне дадут квартиру. Сняли мои условия проживания, поговорили с детьми. Репортаж был замечательный. Взяли комментарий у Артема Роговского (пресс-секретарь мэра Новосибирска — прим. ИА REGNUM ). Сказали, что материал выйдет в 6 часов и в 8:30. Но его так и не показали. Я уточнила в редакции, сказали, что по техническим причинам его не стали показывать. Больше не стали комментировать. Я думаю, что это давление на СМИ. Потому что еще одно СМИ снимало репортаж про нас с детьми. Но как только стал фигурировать документ из прокуратуры, где говорится, что мои права нарушены, представители региональных СМИ просто перестали материалы выдавать», — рассказала ИА REGNUM Марина Кузнецова, подчеркнув, что у нее уже нет сил жить в тех условиях, в которых сейчас она живет с двумя малолетними детьми.

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«У меня ребенок аллергик и от укосов клопов на нем живого места нет. Постоянно он на антигистаминных средствах. Я не спала сутками, потому что клопы из-под детей выбегали. Сейчас у дочери завелись вши. Через два дня у сына, я так думаю, скоро и у меня будут. Уже столько денег потратила на средства от вшей и от аллергии. Сегодня 1 августа, через месяц 1 сентября, дети должны идти в сад и в школы, а у нас нет регистрации, дети никуда не организованы и я не могу выйти на работу. Мы сейчас в таких условиях и каждый день все страшнее и страшнее», — отметила Кунецова, заявив, что в городской прокуратуре ей посоветовали выходить на одиночные пикеты, чтобы показать, что представление прокуратуры на выполняется.

«Просили меня также написать в областную прокуратуру, чтобы они оказали содействие в контроле этого представления, потому что давление на них уже идет. Они держаться, но не знаю на долго ли их хватит, потому что пытаются все на тормозах спустить», — говорит жительница Новосибирска.

Владислав Куликов тоже считает, что его права нарушены. «В коммунальной квартире на социальном найме проживает две разные семьи — муж с женой развелись, а ребенок остался с мамой. У мужа своя квартира, а при расселении стали селить в одну квартиру, но по факту у каждого уже своя семья. При этом мама с ребенком сейчас живет в коммунальной квартире старой, которую расселяют и имеет комнату 16,5 кв. метров, а селят в квартиру 12 кв. метров. Уменьшение площади, но мэрия никак не реагирует. Иск был подан больше года назад и в суде оно было рассмотрено за год. Подавали в прокуратуру, она чем смогла защитила. Сейчас, к сожалению, неудачно прошла апелляция. Подали кассацию, если ее рассмотрят неудачно, будем в Верховный суд подавать», — подчеркивает Куликов.

А вот еще одна жительница Новосибирска, тоже отстаивающая свои жилищные права, Галина Белова уже и не хочет ничего рассказывать, только отмечает, что плакат все за нее говорит.

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Все они решили теперь ежедневно выходить на одиночные пикеты к мэрии Новосибирска. Отмечают, что больше-то ничего и не могут сделать, только таким образом пытаться заставить мэрию выполнить представление мэрии. Или хотя бы привлечь внимание к проблемам своим и новосибирцев, которые оказались в таких же условиях.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что прокуратура Новосибирска подтвердила, что вынесла представление мэрии по Марине Кузнецовой, но рассматривать его власти могут 30 дней. «В ходе проверки были выявлены нарушения при расселении ее и членов ее семьи из аварийного дома по улице Никитина. В связи с чем мэру города прокурором города было вынесено представление. Представление было направлено мэру и должно быть рассмотрено в течение 30 дней с момента его получения, с личным участием заместителя прокурора города Игоря Стасюлиса. Пока же дата прокурорского реагирования не назначена», — заявила ранее помощник прокурора города Новосибирска Марина Ящук.

При этом мэрия Новосибирска в ответе на запрос ИА REGNUM писала, что получила от прокуратуры города четыре представления об устранении нарушений жилищного законодательства при расселении аварийного жилищного фонда города, но отказалась принимать конкретные меры по данным представлениям. После отказа прокуратура Новосибирска обратилась в суд о признании незаконными действий мэрии города и понуждении предоставить жилые помещения.