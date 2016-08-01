Ереван, 1 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. По делу о захвате территории полка патрульно-постовой службы (ППС) полиции Армении задержано или арестовано 47 человек, сообщает Служба национальной безопасности Армении. «По факту захвата территории полка патрульно-постовой службы 17 июля в следственном управлении СНБ в рамках уголовного дела по статьям 219 и 235 УК Армении (219 — «Захват зданий, транспорта или средств связи», 235 — «Незаконное приобретение, реализация, хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ») задержано или арестовано 47 человек. 24 лицам предъявлены обвинения по статьям 218 («Захват заложников»), 219 и 235. 1 августа следственное управление Службы национальной безопасности представило письменное ходатайство в Генеральную прокуратуру о передаче указанного уголовного дела другому органу следствия, в соответствии с правилами статьи 190 Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в сообщении СНБ Армении.

Photolure Здание полка ППС Армении, 30 июля

Примечательно, что не заведено дело по статье «Терроризм» (статья 217 УК Армении), несмотря на то, что СНБ в сообщении от 31 июля несколько раз упоминала данный термин.

«СНБ Армении сообщает, что антитеррористическая операция, направленная на освобождение территории полка ППС полиции Армении, завершена. Благодаря слаженным и последовательным действиям спецподразделений правоохранительных органов Армении члены вооруженной группы сложили оружие и сдались властям Армении. Задержано 20 террористов. Территория полка ППС полностью освобождена», — говорилось в сообщении СНБ Армении.

Тем временем утром 1 августа начался вывод спецтехники с ереванской улицы Хоренаци, где располагается полк ППС.

С территории были выведены три БМП и машина для разрушения стен. С территории также выведены грузовые машины, перекрывающие вход на территорию полка. Однако, отрезок улицы Хоренаци все еще закрыт заграждениями, у которых сотрудники полиции продолжают нести дежурство. На территории продолжаются следственные действия.

Несмотря на вчерашний арест всех членов вооружённой группы, сегодня, 1 августа, в центре Ереване планируется митинг и шествие к зданиям Службы национальной безопасности и телеканала «Армения». Участники акции намерены бросить пакеты с мусором в направлении СНБ и телеканала «Армения» в знак протеста против «антинародной деятельности спецслужб» и субъективного, по их мнению, освещения ею событий в Ереване после 17 июля — захвата полка ППС вооруженной группой «Сасна црер».

Участники акции будут требовать освобождения или амнистии в отношении членов «Сасна црер» и других «политзаключенных», отставки Сержа Саргсяна. Инициативная группа также призывает жителей областей присоединиться к этой борьбе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля вооружённая группа «Сасна црер», захватившая территорию полка ППС в большом центре Еревана, сложила оружие и сдалась властям Армении. В результате 14-дневного противостояния погибли два сотрудника полиции еще шесть получили ранения. У захватчиков ранения получили семь человек.

Есть раненые, пострадавшие, задержанные и арестованные среди граждан, которые собирались на акции протеста в поддержку «Сасна црер». Полиция дважды применяла против митингующих слезоточивый газ и другие спецсредства.

По данным Минздрава, в общей сложности в результате событий, начавшихся 17 июля, стационарное лечение получили 25 человек, из которых шесть — полицейские, два — журналисты, три — члены вооруженной группы. Пять человек находятся в реанимационных отделениях.