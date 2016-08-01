Ростов-на-Дону, 1 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. К берегам Италии подошёл турецкий сухогруз GALATRIO. Но вместе с перевозимыми трубами, которые следовали из Таганрога, экипаж судна обнаружил сотни пауков. Не исключено, что членистоногие могут быть ядовитыми. Как сообщает издание Maritime Bulletin («Морской бюллетень»), несколько особей отправлены в лабораторию.

Цитата из м/ф «Федорино горе». Реж. Наталья Червинская. 1974. СССР Чай пили, чашки били, по-турецки говорили

Согласно докладу соответствующих служб Италии, в 2015 году в районе приморского города были обнаружены ядовитые пауки, более известные как «черная вдова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году тревогу забили ростовчане. В социальных сетях горожане регулярно выкладывали фотоснимки опасных насекомых. Причём особую опасность ядовитые пауки как раз представляют в июле-августе, когда самки обзаводятся потомством. А осенью 2014 года учёные фиксировали повышение числа каракуртов в районе Чумбур-Косы и хутора Недвиговка, а также вдоль побережья Таганрогского залива, в дельте Дона.

Специалисты отмечают, что популяция ядовитых пауков стремительно растет не первый год. Еще в 2003 году таганрожцы жаловались в Госсанэпиднадзор на засилье членистоногих близ домов.