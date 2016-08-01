Красногорск, 1 августа, 2016, 17:06 — ИА Регнум. 1 августа в России стартует «народный» этап конкурса по разработке туристического бренда страны. Любой желающий сможет предложить свой вариант будущего образа РФ, который впоследствии, возможно, станет вдохновением для работ уже профессиональных участников конкурса — девяти дизайн-студий. По мнению члена комитета Мособлдумы по вопросам образования и культуры Алексея Мазурова, новым символом государства может стать храм Василия Блаженного, а всем известный медведь давно стал «заезженным» образом в глазах иностранцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Вид на Московский Кремль. Весна. 1873

По информации пресс-службы министерства культуры Подмосковья, 1 августа завершится прием заявок от профессиональных дизайн-студий на участие в конкурсе, однако вместе с этим начнется следующий этап проекта — народный конкурс, который продлится до 1 сентября. Победителям среди жителей страны будут вручены ценные призы, а их работы получат возможность стать «музами» для профессиональных дизайнеров.

Новый бренд России появится на рекламной, сувенирной и информационной продукции и будет «транслировать» представление о самых узнаваемых и ценных элементах культуры или природных особенностях.

Утверждение первого официального туристического бренда России планируется провести в декабре 2016 года.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областного парламента Алексей Мазуров, одними из претендентов на звание символа могут стать российские кремли, которых в стране насчитывается более десяти.

«В первую очередь, конечно, Московский Кремль, потому что у западных политиков и политологов синонимы: Москва, Россия, Кремль — одно и то же, но мне лично нравится такой символ России, как собор Василия Блаженного на Красной площади, так как это — удачный образ нашей страны. Она вся разная — север не похож на юг. Множество народов, и сама она похожа на сказочный теремок. Вроде все разное, но в целости получается, что все гармонично и едино» — пояснил Мазуров.

Парламентарий также полагает, что образы шапки-ушанки, медведя и водки все еще присутствуют в представлении иностранцев о России и становятся «заезженными».

«История медведя отсчитывает более пяти веков. Впервые о нем сказал путешественник Сигизмунд фон Герберштейн, который является создателем ряда исторических мифов о России, в частности о том, что у нас по улицам ходят медведи, волки, а люди пьют беспробудно. Это такой очень заезженный символ наряду с шапкой-ушанкой», — заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наряду с всероссийским конкурсом по выбору символа страны, в Московской области проходит голосование за будущее «лицо» региона на новых купюрах банка РФ номиналом 200 и 2000 рублей. Для проведения конкурса создан специальный сайт. К участию в соревновании допускают объекты, за которые проголосуют не менее 5 тысяч человек. Среди областных претендентов уже есть Клин, Коломенский кремль, подмосковная Руза и Зарайский кремль.