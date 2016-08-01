Саратов, 1 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Минфин РФ ответил на запрос корреспондента ИА REGNUM по поводу отсутствия данных о госдолге регионов, которые не обновлялись с апреля 2016 года. 1 августа он выложил сведения по субъектам РФ. Так, по Саратовской области размер госдолга с апреля по июнь держался на уровне 50,404 млрд рублей. В июле он достиг 52,404 млрд, в то время как эту цифру саратовские власти прочили на конец года.

Ken Teegardin Долги

В структуре госдолга Саратовского региона — 52, 404 млрд рублей — 26,267 млрд составляют коммерческие кредиты, 26,136 млрд — бюджетные.

Начальник информационно-аналитического отдела облдумы Наталья Котова уточнила корреспонденту ИА REGNUM, по состоянию на 27 июля 2016 года, с учетом всех внесенных изменений в бюджет его доходы составили 79,4 млрд рублей, расходы — 79,2 млрд, профицит — 200 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года впервые в Саратовской области был принят бездефицитный бюджет на 2016 год с одинаковым объемом доходов и расходов — 68 млрд рублей, дефицит — ноль. При этом наращивание госдолга региона, как заявил губернар Валерий Радаев, будет продолжено, к концу 2016-го он должен достигнуть 52 млрд рублей.

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Глава области отметил, что региональный бюджет, как и в прежние годы, остается социально направленным, на функционирование соцсферы и выплаты населению направлен более 76% общих расходов. В качестве пояснения прозвучало, что региональный бюджет, как и федеральный, принимается на год. Это общероссийская тенденция, связанная с экономическими условиями и необходимостью в режиме реального времени отвечать на любые их изменения.

Напомним также, последний скачок госдолга Саратовской области отмечен Минфином РФ 4 февраля 2016 года, тогда бюджетные заимствования увеличились до 50 млрд 404 млн рублей. Кредиты, полученные руководством Саратовского региона от коммерческих банков составляли на тот момент 26 млрд 267 млн рублей, бюджетные — 24 млрд 136 млн.

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