Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга считает «излишней» антикоррупционную проверку решения о присвоении имени первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова мосту через Дудергофский канал. Об этом ИА REGNUM сообщил 1 августа депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост Ахмата Кадырова в Петербурге

Ранее Резник и его коллега по парламенту Ольга Галкина просили прокуратуру проверить процедуру принятия этого решения. По мнению депутатов, были нарушены сроки независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Экспертиза должна длиться 14 дней, соответственно, в случае с мостом она должна была завершиться 16 июня текущего года. Между тем, губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление «О присвоении названия безымянному мосту в Красносельском районе Санкт-Петербурга» 15 июня.

Завершив проверку по обращению депутатов, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко сообщил, что антикоррупционная экспертиза необходима лишь в отношении нормативно-правовых актов, говорит Резник, а решение о присвоении названия мосту таковым не является.

«Ключевое решение по данному вопросу примут не чиновники и не прокуроры, а жители Петербурга, которые придут на выборы 18 сентября», — заметил в этой связи Максим Резник.

30 мая Топонимическая комиссия комитета по культуре Петербурга рекомендовала назвать мост через Дудергофский канал в честь Ахмата Кадырова. Инициатором этой идеи выступили общественные организации «Милосердие», «Невские берега» и «Сильная Россия».

Оппозиционные петербургские политики раскритиковали такое решение, подчеркивая, что Ахмат Кадыров не имеет никакого отношения к северной столице, кроме того, топонимика Красносельского района посвящена Великой Отечественной войне, а значит, и мост должен был получить соответствующее название. Несколько краеведов и экспертов в области культурного наследия вышли из Топонимической комиссии в знак протеста против решения губернатора.

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Заметим, похожего мнения придерживался и Георгий Полтавченко в 2014 году, когда единоросс Виталий Милонов предложил увековечить имя Ахмата Кадырова в названии одной из петербургских улиц. Тогда Полтавченко заявил, что первый чеченский президент «не принимал непосредственного участия в жизни Петербурга, не жил и не работал в городе».

Но уже спустя два года Полтавченко изменил свою позицию. Он выразил удивление разгоревшимся вокруг моста скандалом и пояснил, что решение в Смольном принималось в свете того факта, что Ахмат Кадыров является Героем России (посмертно), а Петербург — неотъемлемая часть единой страны. Поэтому говорить о том, что Ахмат Кадыров якобы «ничего не сделал для Петербурга» — это значит отрицать роль Петербурга в истории и современной жизни России.

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Напомним, инициативная группа в Петербурге предприняля уже вторую попытку назначить референдум по мосту Кадырова. 20 июля в Горизбирком подали новую заявку. В ней содержатся три вопроса, среди которых: «Согласны ли вы с тем, что мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев в Красносельском районе не может иметь название «мост Ахмата Кадырова»?». Теперь у ГИК есть 15 дней на проверку документов, после чего заявку могут передать для одобрения в ЗакС.