Махачкала, 1 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Махачкале (Дагестан) в банкетном зале ресторана «Лайли» прогремел взрыв. Об этом сегодня, 1 августа, сообщают местные СМИ.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Последствия взрыва газового баллона в Махачкале

По предварительным данным, взорвался баллон с бытовым газом, который находился в подвальном помещении.

В результате взрыва пострадали 13 человек — в основном женщины, работавшие на кухне. Все пострадавшие госпитализированы. Пятерых пострадавших направили в республиканский травматологический центр, восьмерых — в городскую больницу.