Челябинск, 1 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Челябинской области первая неделя августа будет аномально жаркой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Andrew Bowden Жара

По данным Челябинского гидрометцентра, в период с 1 по 5 августа в отдельных районах региона среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь и более градусов. В МЧС рекомендуют гражданам не выходить без особой надобности на улицу при температуре выше 28 градусов.

После 5 августа синоптики прогнозируют ослабление жары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинская область пережила сильную засуху в 2010 году. Тогда аграрии вместо планировавшихся двух миллионов тонн зерна собрали всего около 500 тыс. тонн. На покрытие ущерба они просили 4 млрд рублей. Часть денег была выделена фермерам из федерального бюджета.