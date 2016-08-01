Ростов-на-Дону, 1 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. «Мы готовы к битве! Ведь теперь у нас отличное настроение. Нам по силам пройти бельгийцев», — так прокомментировал предстоящий ответный матч с бельгийцами центральный защитник «Ростова» Сесар Навас. Игра в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе 3 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих.

fc-rostov.ru Защитник «Ростова» Сесар Навас

Напомним, что первый матч с «Андерлехтом» состоялся на ростовском стадионе «Олимп-2» и завершился вничью — 2:2. При этом наставник ростовчан отметил: «Андерлехт» использовал все свои шансы. Впереди ответный матч, преимущество у соперника, но ничего невозможного нет».

По словам Курбана Бердыева, к ответному матчу обе команды подойдут со всей ответственностью. «Видно, что есть куда двигаться. В любом случае, нас ожидает тяжелая встреча», — отметил рулевой «Ростова».

Отметим, что лучшим игроком жёлто-синих в матче с «Андерлехтом» был признан иранский полузащитник Саид Эзатолахи. Именно он отправил первый мяч в ворота соперников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты «Ростова» завоевали право участия в Лиге чемпионов УЕФА после успешного выступления в сезоне 2015/16. По итогам чемпионата России подопечные Бердыева завоевали серебряные медали российского футбольного турнира.