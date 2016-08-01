Тверь, 1 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Памятник Герою Советского Союза, основателю и легендарному командующему ВДВ генералу Василию Маргелову открыт в Твери 1 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Василий Маргелов командовал воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 годы.

mil.ru Генерал Маргелов приветствует парашютистов

Памятник установлен на Краснофлотской набережной у Мемориала воинам, погибшим в локальных конфликтах.

С предложением об установке памятника к исполняющему обязанности губернатора Игорю Рудене обратились руководители региональных отделений крупнейших ветеранских организаций: «Союз десантников России», «Боевое братство», «Российский союз ветеранов Афганистана» и других.

В церемонии открытия памятника, состоявшейся сегодня, принял участие сын Василия Маргелова генерал-полковник ВДВ Виталий Маргелов, представители общественных и молодежных организаций, горожане.

Глава региона направил приветствие участникам церемонии. Игорь Руденя отметил, что имя Василия Маргелова «известно не только каждому десантнику, но и всем россиянам. Благодаря энергии и усилиям Василия Филипповича Маргелова «крылатая пехота» за короткое время стала элитой Вооруженных Сил страны, для которой нет невыполнимых задач. Уверен, открытие памятника в честь легендарного генерала послужит патриотическому воспитанию молодежи, позволит вырастить новое поколение патриотов и защитников Отечества».