Москва, 1 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России более 692 тысяч семей подали заявление о выплате 25 тысяч рублей из средств материнского капитала, при этом 22,9 тысячи семей уже получили выплату на общую сумму порядка 556,6 миллиона рублей. Об этом сегодня, 1 августа, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщили в Минтруда.

Карл Лемох. Новый член семьи. 1880-е

Предоставление семьям с детьми единовременной выплаты за счет средств материнского капитала предусмотрена планом действий правительства РФ, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития России в 2016 году. Эти средства можно направить на любые семейные расходы, что позволит улучшить финансовое положение семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году единовременную выплату из средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей более 2,2 миллиона человек.