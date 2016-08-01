Нижний Новгород, 1 августа, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Мэрия Нижнего Новгорода призвала жителей города отказаться от разведения свиней, уничтожить уже имеющееся поголовье и перейти на альтернативное животноводство — разводить кроликов, птицу и крупный рогатый скот.

Цитата из к/ф «За спичками». Реж. Леонид Гайдай, Ристо Орко. 1980. СССР — Финляндия Забота о свинье

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, подобные меры необходимы, чтобы не допустить вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на территории города.

По словам руководителя городского управления Госветнадзора Евгения Помазова, в Нижегородской области зарегистрированы случаи возникновения очагов АЧС в Арзамасском и Дивеевском районах.

Для ликвидации вспышек заболевания было проведено изъятие свиней в частных хозяйствах граждан в количестве 24 головы. Поголовье было сожжено. Для захоронения отходов после сжигания было устроено два котлована.

«В настоящее время вопрос о предупреждении заноса АЧС на территорию Нижнего Новгорода является одним из первоочередных», — заявил Помазов.

В настоящее время на территории Нижнего Новгорода насчитывается 10 частных хозяйств, где содержится 51 голова свиней. Также на территории города расположено две колонии, где также содержатся свиньи. Основными задачами недопущения АЧС на территорию Нижнего Новгорода является ликвидация поголовья во всех частных хозяйствах города.

«Успешная работа по ликвидации свинопоголовья проведена в Автозаводском районе. Благодаря взаимодействию с администрацией района люди стали сознательнее относиться к проблеме, соглашаются провести убой свиней. Перед Госветуправлением стоит задача убедить горожан ликвидировать оставшееся поголовье в Нижегородском и Сормовском районах. С нашей стороны также усилена работа по проверке продукции на городских рынках, выставлены ветеринарные посты на границе с городом», — сообщил Помазов.

В свою очередь глава городской администрации Сергей Белов поручил главам администраций районов держать ситуацию на жестком контроле и оказывать всестороннюю поддержку сотрудникам Госветуправления.

В случае возникновения очага заболевания в Нижнем Новгороде будут введены жесткие ограничения на торговлю животными и продуктами животного происхождения на рынках и в других местах, будет запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и других общественных мероприятий, связанных со скоплением людей и животных.

«Такие меры однозначно отрицательно скажутся на экономике города, всей области и повлекут не только падение товарооборота, вплоть до разорения организаций и предпринимателей, занимающихся торговлей продукцией животноводства, но и, как следствие, приведут к снижению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Угрозу не нужно недооценивать», — уверен Белов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 июля в поселке Кондраково Муромского района Владимирской области был выявлен очаг АЧС.

После этого в ряде районов Нижегородской области был установлен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). В карантинную зону, в частности, попали Навашино, Выкса, Кулебаки, Вачский и Павловский районы.

На этих территориях поголовье свиней полностью ликвидируется. Из областного бюджета на компенсации местным жителям планируется направить около 6 млн рублей.

По данным Госветнадзора, 29 июля 2016 года был зафиксирован второй очаг АЧС на территории Нижегородской области. Диагноз был поставлен на территории личного подсобного хозяйства в селе Шерстино Арзамасского района. Всего в ЛПХ содержалось 2 свиньи, одна из них заболела и пала.

В ночь на 31 июля очаг АЧС в Шерстино был ликвидирован. В течение 30 дней на выезде из села будет функционировать круглосуточный пост.