Москва, 1 августа, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Каждый третий житель России (33%) считает, что нынешняя медицина хуже той, что была 10 лет назад. По мнению опрошенных, «медицина сейчас в основном платная, но найти хорошего врача с каждым годом все сложнее и сложнее». Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Василий Мешков. Зубоврачевание (фрагмент). 1891

28%, напротив, уверены, что медицина добилась определенного прогресса: «Появились новые методы лечения и диагностики»; «Многие анализы делают быстрее». 22% не видят существенных изменений в медицине за прошедшее десятилетие: «Если взять все показатели, то в среднем она осталась на прежнем уровне: если улучшилось качество лекарств и оборудования, то ухудшилось отношение к больным, и очень сильно».

Доступность медицинских услуг жители России в среднем оценивают на 2,7 балла из 5. Качество медицинской помощи заслужило у граждан оценку 2,6 балла.

Среди наиболее часто критикуемых недостатков современной медицины, названных респондентами, — большие очереди, трудности с записью на сложные исследования (МРТ, КТ и проч.) и просто на прием, нехватка квалифицированных врачей, навязывание платных обследований, услуг и дорогих лекарств.

Опрос проведен 17−18 июля 2016 года в 268 населенных пунктах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет. Опрошены 1600 респондентов.