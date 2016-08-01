Минск, 1 августа, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Руководство Белоруссии готово к обсуждению проблем Stadler Rail Group, разместившей своё сборочное производство в постсоветской республике. Об этом 1 августа заявил Александр Лукашенко, принимая в своей новой минской резиденции «Дворец независимости» гендиректора и владельца швейцарской компании Петера Шпулера.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и владелец Stadler Rail Group Петер Шпулер

«Знаю, что есть определённые проблемы на рынке, на котором вы работаете, а это практически весь мировой рынок, и особенно рынок бывшего Советского Союза», — отметил руководитель постсоветской республики.

«Я знаком с вашими предложениями по поводу расширения производства в Белоруссии — давайте обсудим и эти проблемы. Весь комплекс вопросов, после того, как вы уже солидно начали работать в Белоруссии», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что швейцарская компания создала в Белоруссии почти 500 рабочих мест, подчеркнув: «Вы занимаетесь инновациями — это как раз, как модно сегодня говорить, в тренде».

В ходе переговоров обсуждались проблемы сборки в Белоруссии швейцарских электричек. В частности, сообщил Шпулер, российский «Аэроэкспресс» намеревался закупить несколько электропоездов, но «сегодня проблема почти решена».

Кроме того, в Белоруссии на ЗАО «Штадлер Минск» намерены собирать поезда для Норвежских железных дорог, трамваи для городских линий Санкт-Петербурга и вагоны для Минского метрополитена (ранее закупавшиеся в России). Также были обсуждены вопросы локализации производства комплектующих — Stadler планирует закупать детали для подвижного состава на минском предприятии «Белкоммунмаш» и сотрудничать с другими белорусскими госпредприятиями, в частности — с могилёвским заводом «Строммашина».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии придаёт большое значение замещению импорта на внутреннем рынке, в том числе импорта из России. При этом иностранные инвесторы охотнее инвестируют в соседние страны, что осложняет не только борьбу за внутренний рынок, но и усугубляет проблемы белорусского экспорта. Инвестиционный климат в Белоруссии и политизация планов по диверсификации экспорта являются хроническими проблемами экономики постсоветской республики.