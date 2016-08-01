Калуга, 1 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. После завершения летнего отпуска на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге запущена тестовая сборка кроссовера Tiguan нового поколения, сообщает 1 августа «Экономика сегодня».

M 93 Volkswagen Tiguan

В дальнейшем производство Tiguan будет осуществляться на конвейере, приобрести новый автомобиль жители России смогут в начале 2017 года. Отмечается, что текущая модификация Volkswagen Tiguan, доступная по цене от 1,3 млн рублей, останется на отечественном рынке до тех пор, пока будет пользоваться устойчивым спросом.

Новый Tiguan был впервые представлен осенью 2015 года в рамках международного автосалона во Франкфурте. По сравнению с предыдущей модификацией, модель на 60 мм длиннее и на 30 мм шире, на 77 мм увеличена колесная база.

Автомобиль будет работать на бензиновом двигателе мощностью 180 л.с. или на дизельном моторе мощностью 150 л.с., предусмотрена 6-ступенчатая механическая коробка передач, а также 6-ти или 7-диапазонная автоматическая трансмиссия с двумя сцеплениями.