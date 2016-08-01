Брюссель, 1 августа, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Еврокомиссии (ЕК) сочли преждевременными требования со стороны Анкары по отмене визового режима с Европейским союзом (ЕС), высказанные сегодня, 1 августа, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Турецкое руководство должно выполнить ещё пять требований Брюсселя, прежде чем ожидать безвизового режима. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

publicdomainpictures.net Флаги Турции и ЕС

Андреева отметила, что итоговое решение по вопросу снятия визового режима будет приниматься в сентябре 2016 года. От Анкары Брюссель ожидает выполнения пять требований из 72, которые были утверждены ранее и о которых неоднократно упоминал президент ЕК Жан-Клод Юнкер.

«Президент Юнкер дал ясно понять: мы не можем изменить наши требования, Турция должна все выполнить», — сказала Андреева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт о пяти требованиях, пока не выполненных Анкарой. Камнем преткновения в частности является требования Брюсселя смягчить антитеррористический закон, действующий в Турции. 1 августа Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает введения безвизового режима с ЕС в начале или середине октября. Турецкому руководству хотелось бы значть точную дату снятия ограничений.