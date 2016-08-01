Калининград, 1 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Власти Калининградской области обсудили проект по разведению на особо охраняемой природной территории зубров. Как сообщили сегодня, 1 августа, с идеей в регион прибыли эксперты из Польши — президент Общества любителей зубров Польши Ванда Олех и директор ландшафтного парка «Пуща Роминска» Яромир Краевски.

smz.waw.pl Зубры в Польше

Предполагается, что животных разместят на территорию природного парка «Виштынецкий».

По словам замглавы регионального минприроды Александра Соколова, при разработке проекта будут учитываться не только природоохранные аспекты — восстановление популяции зубров, ранее обитавших на территории Восточной Пруссии, но и туристическая составляющая.

Планируется создание сафари-парка, посвященного животному, занесённому в Красную книгу.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно немецким хроникам, последний зубр в Восточной Пруссии был убит двумя крестьянами в 1756 году в районе современного посёлка Талпаки. За это браконьеры были осуждены властями на 10 лет тюремного заключения в крепости.

В центре Калининграда расположена историческая скульптурная композиция «Борющиеся зубры», созданная в 1911 году немецким анималистом Августом Гаулем.