В Калининградской области готовятся к разведению зубров из Польши
Калининград, 1 августа, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Власти Калининградской области обсудили проект по разведению на особо охраняемой природной территории зубров. Как сообщили сегодня, 1 августа, с идеей в регион прибыли эксперты из Польши — президент Общества любителей зубров Польши Ванда Олех и директор ландшафтного парка «Пуща Роминска» Яромир Краевски.
Предполагается, что животных разместят на территорию природного парка «Виштынецкий».
По словам замглавы регионального минприроды Александра Соколова, при разработке проекта будут учитываться не только природоохранные аспекты — восстановление популяции зубров, ранее обитавших на территории Восточной Пруссии, но и туристическая составляющая.
Планируется создание сафари-парка, посвященного животному, занесённому в Красную книгу.
ИА REGNUM напоминает, что, согласно немецким хроникам, последний зубр в Восточной Пруссии был убит двумя крестьянами в 1756 году в районе современного посёлка Талпаки. За это браконьеры были осуждены властями на 10 лет тюремного заключения в крепости.
В центре Калининграда расположена историческая скульптурная композиция «Борющиеся зубры», созданная в 1911 году немецким анималистом Августом Гаулем.