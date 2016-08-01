Москва, 1 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Москве на Входной площади Парка Победы прошла торжественная церемония возложения венков к подножью памятника Героям Первой мировой войны. Как заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, мероприятие приурочено к 102-ой годовщине начала Первой мировой войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику героям Первой мировой войны

«Мы должны помнить о союзническом единстве, о подвигах тех, кто, несмотря ни на что, продолжал сражаться за общие идеалы», — сообщил он.

В церемонии приняли участие члены РВИО, воспитанники военно-исторического лагерей, а также представители общественных и молодежных организаций.

Напомним, Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 гг. Россия вступила в вооруженный конфликт 1 августа 1914 года, после того как Германия официально объявила войну Российской Империи. 1 августа ежегодно отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.