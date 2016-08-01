Ярославль, 1 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Бывшему члену Совета Федерации Евгению Тарло отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.

Евгений Тарло

«Евгений Тарло не предоставил в избирком сведения о своих расходах в печатном виде. Согласно статье 43 ч. 1 федерального закона «О выборах» сведения о доходах, имуществе, расходах, кандидат должен сдать при выдвижении. А потом кандидат может досдать в комиссию копии документов, подтверждающие данные его заявления (образование работа, прописка).

Мы обязаны проверить документ и его уведомить о недостатке документов, но доносить этот документ нельзя. И хотя в законе не говорится об одновременности подачи этих документов, но исходя из логики, они должны быть сданы все вместе. Мы уведомили Евгения Тарло о недостающем документе, но по закону он уже не мог его предоставить», — прокомментировал данное решение председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Сам Евгений Тарло считает данное решение регионального избиркома необоснованным и обжалует его в Центральной Избирательной Комиссии.

«Я считаю это решение незаконным, поскольку оно нарушает право избирателей на выбор. Я ничего не имею против, если депутатами будут избраны Крупин или Грешневиков, или любой другой кандидат. Но я хочу, чтобы этот вопрос решала не Избирательная комиссия, а люди.

Предлог, по которому меня не допустили к выборам — смехотворен. Он не соответствует букве закона. Я подавал документы в срок, не сдал одну справку, но сдал ее после. На мой вопрос, нужно ли подавать справку о расходах на приобретение недвижимости и ценных бумаг, если таких сделок не совершалось, секретарь ярославского избиркома ответил, что консультаций не дает.

В итоге данная справка была мною все же сдана, но не в день подачи документов. Это творчество ярославского избиркома направлено на то, чтобы неугодных кандидатов не допустить до выборов, снять с гонки тех, кто разворошит это болото.

Мое участие и оживило бы выборы, и создало бы здоровую конкуренцию. Я подал жалобу в ЦИК, они рассмотрят, что-нибудь решат. Настораживает, что помощники одного из кандидатов сказали, что отказ в регистрации меня как кандидата в депутаты — это их работа. Если элита не дает избирателям выбирать, то это обернется тем, что когда-нибудь избиратели снесут эту элиту», — уверен Евгений Тарло.