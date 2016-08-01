В Калуге открыли памятник императору Николаю II
Калуга, 1 августа, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В праздник иконы Калужской Божией Матери, 31 июля на смотровой площадке в калужском городском парке культуры и отдыха был торжественно открыт бронзовый бюст на гранитном постаменте последнему русскому императору Николаю II, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие провел Союз патриотических сил имени Архистратига Михаила при поддержке общественных организаций Калуги. Чин освящения памятника провел митрополит Калужский и Боровский Климент.
В 1908 году в память о посещении Калуги императором Николаем II была возведена восьмиметровая стела с двуглавым орлом. Тогда инициативу калужан поддержал председатель Совета министров Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин и оказал необходимое содействие. Впрочем, памятник был уничтожен, не дожила до наших дней и Царская беседка, установленная рядом с памятником в парке.
Желая восстановить историческую справедливость, горожане решили воссоздать историческую Царскую беседку, а рядом установить памятник Николаю II.
Было собрано более 1000 подписей калужан, чтоб памятник был установлен именно в городском парке, в месте, где был Николай II. По замыслу инициативной группы — это будет историко-архитектурный комплекс.
Средства на памятник собирали жители. В храме Покрова Пресвятой Богородицы был установлен ящик для сбора средств. В течении года шел сбор денег. Было собрано порядка 400 тыс. рублей. Недостающие средства добавили меценаты.
Согласно проекту, Царская беседка шириной около 6 метров будет иметь металлический каркас, облицованный деревом. Установить беседку планируется за счет пожертвований.
Напомним, Николай II посетил Калугу в 1904 году. В город император приехал после поездки в Ферзиково, где он благословил войска перед отправкой на войну с Японией. В Калуге Николай II молился в Свято-Троицком Кафедральном соборе, прошел по аллеям парка. В месте, где император любовался видами на Оку, и была установлена Царская беседка.
В эти же дни в калужском Обнинске был открыт памятный знак «Георгиевский крест» в честь воинов-героев Первой мировой войны.
Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о воссоздании в центре Москвы памятного креста в память о гибели великого князя Сергея Александровича. Ведомства будут обязаны рассмотреть вопрос до 30 сентября 2016 года. Ответственными за данный вопрос стали глава Минкультуры Владимир Мединский, управляющий делами президента Российской Федерации с 2014 года Александр Колпаков и директор ФСО Дмитрий Кочнев.