Калуга, 1 августа, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В праздник иконы Калужской Божией Матери, 31 июля на смотровой площадке в калужском городском парке культуры и отдыха был торжественно открыт бронзовый бюст на гранитном постаменте последнему русскому императору Николаю II, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Гришунова Бюст Николая II в Калуге

Мероприятие провел Союз патриотических сил имени Архистратига Михаила при поддержке общественных организаций Калуги. Чин освящения памятника провел митрополит Калужский и Боровский Климент.

В 1908 году в память о посещении Калуги императором Николаем II была возведена восьмиметровая стела с двуглавым орлом. Тогда инициативу калужан поддержал председатель Совета министров Российской империи Пётр Аркадьевич Столыпин и оказал необходимое содействие. Впрочем, памятник был уничтожен, не дожила до наших дней и Царская беседка, установленная рядом с памятником в парке.

Желая восстановить историческую справедливость, горожане решили воссоздать историческую Царскую беседку, а рядом установить памятник Николаю II.

Было собрано более 1000 подписей калужан, чтоб памятник был установлен именно в городском парке, в месте, где был Николай II. По замыслу инициативной группы — это будет историко-архитектурный комплекс.

Средства на памятник собирали жители. В храме Покрова Пресвятой Богородицы был установлен ящик для сбора средств. В течении года шел сбор денег. Было собрано порядка 400 тыс. рублей. Недостающие средства добавили меценаты.

Согласно проекту, Царская беседка шириной около 6 метров будет иметь металлический каркас, облицованный деревом. Установить беседку планируется за счет пожертвований.

Напомним, Николай II посетил Калугу в 1904 году. В город император приехал после поездки в Ферзиково, где он благословил войска перед отправкой на войну с Японией. В Калуге Николай II молился в Свято-Троицком Кафедральном соборе, прошел по аллеям парка. В месте, где император любовался видами на Оку, и была установлена Царская беседка.

В эти же дни в калужском Обнинске был открыт памятный знак «Георгиевский крест» в честь воинов-героев Первой мировой войны.

Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о воссоздании в центре Москвы памятного креста в память о гибели великого князя Сергея Александровича. Ведомства будут обязаны рассмотреть вопрос до 30 сентября 2016 года. Ответственными за данный вопрос стали глава Минкультуры Владимир Мединский, управляющий делами президента Российской Федерации с 2014 года Александр Колпаков и директор ФСО Дмитрий Кочнев.