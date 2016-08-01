Калининград, 1 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Калининградский областной суд сегодня, 1 августа, отказался удовлетворить апелляцию калининградца Сергея Кривченко об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Кривченко спит в полицейской машине после страшного ДТП

Напомним, в ноябре 2014 года 40-летний Кривченко (сын исполнительного директора крупного в России автосборочного предприятия ООО «Автотор Холдинг» Владимира Кривченко), управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил на тротуаре трех девушек. Две из них погибли на месте, третья получила серьёзные травмы.

Летом 2015 года подсудимый был признан виновным в преступлении и осужден к трём годам и 11 месяцев колонии общего режима.

Сегодня адвокат заявил на суде, что «психологи колонии установили, что Кривченко уравновешен и хорошо осознает действительность». Кроме того, защита предоставила суду документ, где восемь должностных лиц исправительной колонии №7 подписались, что осужденный «достоин освобождения».

Прокуратура выступала против УДО. В итоге облсуд оставил в силе решение Гвардейского районного суда, ранее отказавшего в условно-досрочном освобождении Кривченко.