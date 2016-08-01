Москва, 1 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Сделанное кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявление о том, что компьютерную сеть её предвыборного штаба пытались взломать российские хакеры, нужно рассматривать как часть предвыборной кампании. Конкретных обвинений в адрес российского руководство кандидат от демократов не высказала. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 1 августа.

DonkeyHotey Хиллари Клинтон

«Подобные заявления госпожи Клинтон выполнены в жанре предвыборной риторики, они не содержат чего-либо конкретного, потому что, безусловно, обвинения российских хакеров в каких-то действиях — это не означает обвинение руководства или правительства России», — сказал Песков.

Песков отметил, что заявления Клинтон о «российском следе» в кибератаке на её конфиденциальные сведения вполне абсурдны. В её обвинениях отсутствует конкретика, и они скорее эмоциональны, чем содержательны.

«Безусловно, российские официальные ведомства не имели, не имеют и никогда не занимаются кибертерроризмом, об этом не может быть и речи», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что в США предпринята попытка взлома компьютерных сетей предвыборного штаба Клинтон. Демократ обвинила в попытке взлома российских хакеров в эфире телеканала Fox News.