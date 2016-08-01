Ярославль, 1 августа, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Ярославской области судебные приставы наложили арест на имущество, принадлежащее сельхозпредприятию «Курба». Причиной стала задолженность на общую сумму более 10,5 миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП России по Ярославской области.

Предприятие имеет долги по зарплате, по налогам и сборам, по отчислениям в Пенсионный фонд, а также перед поставщиками. Средства взысканы в судебном порядке, и в рамках исполнительных производств приставы арестовали практически все имущество «Курбы». Это денежные средства, автотранспорт, 2-х комнатная квартира и другая недвижимость, а также несколько сотен голов крупного рогатого скота.

Чтобы рассчитаться по своим обязательствам, у предприятия есть 10 дней. Долги по зарплате директор «Курбы» Олег Ахмеров пообещал погасить в течение двух недель.

Ранее у Курбы возникали и другие трудности: энергетики отключали на фермах свет, возникали перебои с питанием скота.