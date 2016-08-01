Санкт-Петербург, 1 августа, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Фестиваль кино Польши готовится к открытию в Санкт-Петербургском киноцентре «Великан Парк». В четырёхдневной программе — игровые и документальные фильмы, а также короткий метр. Показы пройдут бесплатно, все фильмы будут демонстрироваться на польском языке с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Квартирант». Реж Януш Маевский. 1966 Польша Разговор

Польское кино петербургские зрители увидят уже не впервые. Год назад киноклуб «Синемафия» и Польский институт в Санкт-Петербурге проводили в «Великан Парке» Уик-энд кино Польши. По словам организаторов, после аншлагов и многочисленных положительных отзывов публики в нынешнем году программу было решено расширить.

«Для фестиваля мы собрали яркие картины последних двух лет, которые прошумели не только у себя в Польше, но и на международных кинофестивалях. В польском кино сегодня происходит планомерная смена кинематографических поколений. Все мы хорошо знаем Анджея Вайда, Кшиштофа Занусси и многих других знаменитых режиссёров, которые сегодня, в силу возраста, уже не так много снимают, но имеют собственные киношколы, где взращивают новые поколения режиссёров игрового и документального кино. Их ученики сегодня снимают выдающиеся фильмы», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM программный директор фестиваля, телеведущий Андрей Смирнов.

Цитата из к/ф «Тело». Реж. Малгожата Шумовская. 2015. Польша Соответствие идеалу

С 8 по 11 августа зрители увидят:

драму «Тело» известной польской женщины-режиссёра Малгожаты Шумовской — картину об анорексии, признанную лучшим польским фильмом в 2015 году. Мировая премьера «Тела» состоялась на 65-м Берлинском кинофестивале, где фильму вручили Серебряного медведя за лучшую режиссёрскую работу;

романтический триллер «Тайный сообщник» Питера Фудаковски — фильм, снятый по мотивам одноимённого рассказа британского писателя польского происхождения Джозефа Конрада;

документальный киноальманах «Новое польское документальное кино», куда, в честности, вошли фильм «Наше проклятие» выпускника Варшавской киношколы Томаша Сливиньского о жизни семьи режиссёра в течение нескольких месяцев после рождения у него ребёнка с синдромом «проклятия Ундины», и работы учеников Студии Вайды: «Глаза моего отца» Бартоша Блашке, «Улитки» Гжегоша Щепаняка, «Иоанна» Анеты Копач;

польская киноклассика 1967 года — «Квартирант» Януша Маевского с популярным польским актёром Яном Махульским в главной роли. Черно-белая комедия о навязчивых идеях стала абсолютным зрительским хитом страны в конце 60-х годов.

Цитата из к/ф «Тайный сообщник» Реж. Питер Фудаковски. 2014. Великобритания — Польша — Китай — Таиланд На корабле

Польский кинематограф имеет богатую историю и был известен ещё в самом начале XX века, когда изобретатель Казимир Прушинский сконструировал аппарат для записи и проекции движущихся изображений. Первыми польскими фильмами стали «Каток в Лазенковском дворце», «Повеса возвращается домой» и «Приключения извозчика», снятые Прушинским в 1902 году. Расцвет польского кинематографа приходится на период с середины 1950-х до конца 1960-х годов, когда своё активное развитие начала Польская школа кинематографа. Большой вклад в развитие кино внесли режиссёры Роман Полански, Кшиштоф Кеслёвский, Агнешка Холланд, Анджей Вайда и многие другие. Сегодня польский кинематограф продолжает открывать новые имена.

Фестиваль кино Польши продлится в Санкт-Петербурге до 11 августа.