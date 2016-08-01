Москва, 1 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. При условии сохранения мест обитания тигра и обеспечения достаточной кормовой базы, можно увеличить популяцию амурского тигра в России по меньшей мере до 700 особей, заявил глава Минприроды России Сергей Донской, сообщили в ведомстве.

programmes.putin.kremlin.ru Амурский тигр

Численность популяции амурского тигра за последние 10 лет выросла на 15% и имеет тенденцию к дальнейшему росту. На сегодняшний день в России обитает до 540 особей амурского тигра, при этом (по данным предыдущего учета 2005 года, численность амурского тигра оценивалась всего в 450 особей).

Министр подчеркнул, что в последние несколько лет в России заметно активизировалась борьба с браконьерством, ужесточена административная и уголовная ответственность, и, что особенно важно — введена уголовная ответственность за хранение, транспортировку и продажу шкур и иных дериватов редких видов животных.

Как сообщало ИА REGNUM, программа защиты амурского тигра является спецпроектом президента России Владимира Путина по защите животных. Её главной задачей является изучение пространственной структуры популяции амурского тигра, перемещений и численности этих кошек на территории России, характера использования ими пространства, для чего на животных надевают специальные электронные ошейники с маяком, позволяющим отслеживать их передвижения и предотвратить выходы зверей к человеку.

Добавим, Россия является единственной страной, где численность тигров значительно выросла с середины XX века и остается стабильной последние 10 лет. В целом по миру за последние сто лет численность этих хищников сократилась на 97% — со 100 тыс. до 3,9 тыс. особей.