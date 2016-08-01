Ярославль, 1 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В Ярославле пройдет фестиваль уличной культуры «На районе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Несмотря на название, он пройдет не на городской окраине, а в центре города, на площадке музея современного искусства.

фото сайта city-yaroslavl.ru логотип фестиваля

«Музей современного искусства совместно с ярославскими уличными художниками создаст картины, которые станут постоянной экспозицией музея. Тема каждой картины будет связана с творчеством известного художника.

Представим на мгновение, что Малевич или Куинджи были граффити-художниками. Как в таком случае могли бы выглядеть их работы? Эту сложнейшую и в тоже время захватывающую задачу и предстоит решить нашим уличным художникам», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Создание картин будет сопровождаться современной музыкой. Ярославские музыканты будут играть свои произведения в стилях Hip-Нop, R&B, этно-джем. Слоганом фестиваля, который состоится 5 августа, станет выражение «Здесь все свои».