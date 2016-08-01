Вашингтон, 1 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Международная группа ученых указала животных, которые не смогут пережить XXI век, если не принять серьезных мер для их сохранения на Земле, сообщает журнал BioScience.

Antony Запдная горила

Выяснилось, что в первую очередь под угрозой вымирания находятся организмы, относящиеся к крупным млекопитающим. Авторы исследования указывают, что их существование и сохранение крайне проблематично из-за чрезмерного охотничьего промысла и уничтожения мест их обитания в ходе вырубки лесов. Всё это провоцирует быстрое исчезновение различных видов крупных хищников и травоядных животных.

Ученые отмечают, что особенно быстро сокращается поголовье западной гориллы (Gorilla gorilla), черного носорога (Diceros bicornis), бенгальского тигра (Panthera tigris tigris), дикого африканского осла (Equus africanus), висайской бородавчатой свиньи (Sus cebifrons) и быков бантенгов (Bos javanicus).

Исследователи подчеркивают, что несколько видов уже невозможно сохранить в природе и в скором времени их можно будет окончательно записать в вымершие. В это число входят северные белые носороги (Ceratotherium simum cottoni), суматранский носорог (Dicerorhinus sumatrensis) и двугорбый верблюд (Camelus Ferus).

По мнению авторов статьи, необходимо срочно усилить меры по охране вымирающих животных и мест их обитания, увеличить государственное финансирование на эти мероприятия, а также срочно изменить отношение людей к фауне и флоре нашей планеты.