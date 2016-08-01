Москва, 1 августа, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Российское руководство будет продолжать политику по борьбе с международным терроризмом по всем выбранным ранее направлениям. Никакие угрозы со стороны, в частности, от имени террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России), не могут изменить проводимую Москвой политику. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 1 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Журналисты попросили Пескова прокомментировать сделанное террористами ИГ (запрещено в России) заявление, которое 1 августа было размещено в интернете, о призыве начать джихад против России. Песков ответил, что распространяемая террористами в интернете информация принята российским руководством к сведению. Её учтут спецслужбы, ведущие в России антитеррористическую работу.

«Вместе с тем подобные угрозы не способны сколько-либо повлиять на последовательную политику России и президента Путина по борьбе с международным терроризмом, которая, безусловно, будет продолжаться на всех направлениях», — сказал он.

Сделанное террористами очередное заявление Песков отнёс к тактике запугивания, которая вызвана тем, что ВКС РФ «прижимают террористам хвост». Всё это нужно учитывать, но не преувеличивать значение сделанных заявлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа ИГ (запрещено в России) разместило в интернете девятиминутное видеообращение с призывом к джихаду в России: «Мы придем в Россию и будем убивать вас в ваших домах». Террористы обратились ко всем российским гражданам, в том числе и к президенту РФ Владимиру Путину.