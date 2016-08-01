Ереван, 1 августа, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT пишет сегодня, что «заявление американского посольства по поводу происходящего сейчас в Армении окончательно показало полное сходство армянских событий с украинским майданом. Мелкие тактические различия несущественны. Главное, Западу удалось раскачать ситуацию и довести ее до прямого противостояния народа и государства. Причем, американцы отрабатывают хорошо себя проявившую на Украине стратегию связывания рук официального правительства… атакам подвергаются ключевые для России регионы. На юго-западном направлении это была Украина. На Кавказе это Армения… Давайте будем честными перед самими собой. В современных политических и экономических реалиях она не имеет перспектив самостоятельного развития».

Флаг Армении: строится или рассыпается?

OSTKRAFT помещает события в Армении в региональный и континентальный контекст: «Китаю, чтобы окончательно утвердиться в роли мирового гегемона, необходимо обрести надежный источник сырья и достичь более высокого технологического уровня, чем у него имеется сегодня. Это предопределяет взаимный интерес российско-китайского сближения. В случае формирования прочного союза между Пекином и Москвой, у США не остается шансов. Европа окончательно оказывается во власти экономического и политического доминирования Евразии. Америка в этом случае безоговорочно скатывается до уровня только региональной державы… Уже очевидно, что предотвратить этот сценарий полностью — Вашингтон не в силах».

Но США вполне по силам реализовать свою известную и многодесятилетнюю стратегию «сдерживания» с целью связать активность России конфликтами по периметру её границ: «Собственно, этой цели подчинены все действия США начиная с 2006 года. Конфликт в Грузии, приведший к войне 08/08/08. Болотная в 2012. Украина в 2014. И даже Турция сейчас. Все это — узловые болевые точки России. Армения — аналогичная точка на Кавказе. Это отвечает на вопрос, почему и в Армении дело дошло до майдана, несмотря на отсутствие в событиях яркой антироссийской направленности. Она там есть, только выражена в менее наглядной форме».

OSTKRAFT приходит к выводу, что «в Армении сложились идеальные условия для реализации плана «Обрушение» по майданной схеме. Есть очевидный идейный и идеологический тупик, внятный выход из которого не может предложить никто. Есть углубляющийся экономический кризис, ведущий к массовому обнищанию населения и вызывающий у него прогрессирующее раздражение. Есть «простой народ», который мало в чем разбирается и еще меньше хочет разбираться, но готовый весьма эмоционально выплеснуть свое недовольство пусть даже в реально бесперспективной форме. Тем самым народное возмущение само собой канализируется в недовольство государством, как институтом. А примитивность суждений сваливает все в популистскую концепцию — виновата власть, ее надо снести. Вот как только «этих гадов выгоним» (а то и поставим перед народным судом), так сразу поля заколосятся, коровы задоятся, и потекут молочные реки в кисельных берегах, а все проблемы рассосутся сами собой».