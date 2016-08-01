Севастополь, 1 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Соревнования по водолазному многоборью «Глубина 2016» состоятся в Севастополе со 2 по 9 августа. Среди участников — сборная команда ВМФ России, команды водолазов ВМС Ирана и Венесуэлы, а также наблюдатель от ВМС Индии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.

mil.ru Военные водолазы

«Мероприятие проводится впервые. В Севастополе такое масштабное, необычное и вопреки санкциям международное соревнование еще не проводилось», — сказал представитель ЧФ.

Соревнования пройдут по нескольким видам водолазной подготовки. Первый этап — подводные поисковые работы, обследование дна акватории поиск в заданном секторе и подъем затонувшего изделия.

Также участникам предстоят соревнования по плаванию в ластах 4×200 метров, по плаванию с аквалангом, по подводной борьбе и подводному ориентированию.

Среди военных водолазов будут определены лучшие в сварке и резке объектов под водой, оказанию помощи аварийной подводной лодке, работе в затопленном отсеке и оказанию первой медицинской помощи.

Соревнования пройдут на водолазном полигоне учебного центра ВМФ и в Севастопольском дельфинарии.