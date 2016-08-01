Тутаев, Ярославская область, 1 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Артемьевском сельском поселении Тутаевского района Ярославской области активно развиваются добровольческие пожарные дружины. Одну из них, в селе Ильинское, возглавил местный батюшка — настоятель храма Ильи Пророка отец Геннадий Болвин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта voskresenskiy-sobor.ru отец Геннадий

В Ильинском порядка 40 домов. Половина принадлежит дачникам, приезжающим на лето. Остальные жители работают в Тутаеве — благо, до города 10 километров или занимаются хозяйством, держат коров, овец. Строится в Ильинском и молодежь. Поэтому отец Геннадий убежден — село живет, а значит, о нем нужно заботиться.

«Развиваемся потихоньку, и люди понимают, что в деревне нельзя жить только за своим забором. Надо заботиться и об общих интересах. Лет 10 назад у нас гараж загорелся. Хорошо, народу много было — выстроились в цепь, по которой передавали ведра с водой, и быстро потушили, не позволили пламени перекинуться на дом. Поэтому идею пожарной дружины у нас жители поддерживают. Сейчас я собираю документы добровольцев. Всего их пять человек», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM отец Геннадий.

Основная задача добровольцев, по мнению священника — вовремя справиться с возгоранием, чтобы пламя не разбушевалось и не перекинулось на постройки. В общем, не допустить самого пожара. А чтобы дружинники знали, что делать, и не растерялись в ответственный момент, отец Геннадий намерен проводить учения, тренировки, заниматься профилактической работой.

Дружина в Ильинском — лишь часть большой добровольческой команды Артемьевского сельского поселения, которую несколько лет назад создал Евгений Пазухин — нынешний глава поселенческой администрации. Впрочем, административная должность никоим образом не мешает ему заниматься пожарной командой и до сих пор возглавлять её. Именно он и предложил отцу Геннадию возглавить дружину в Ильинском.

«Батюшка геройски проявил себя прошлой зимой на пожаре дома своего односельчанина. Пока все остальные свидетели трагедии стояли вокруг раскрыв рты, отец Геннадий вырубил прорубь в пруду, и когда прибыли пожарные, они смогли оперативно наполнить рукава водой и быстро потушить огонь. После этого и возникла идея создания добровольческого отряда, в который батюшка планирует привлечь своих взрослых сыновей. Хочется поблагодарить людей, которые участвуют в этих добровольческих объединениях. Люди проявляют инициативу, заботятся о сохранности имущества на своей территории, готовы и днем, и ночью при необходимости выезжать на пожар», — отметил Евгений Пазухин.

Для Ильинской пожарной дружины поселение планирует в сентябре приобрести мотопомпу, 5 рукавов, пожарный ствол. Отец Геннадий также отмечает, что неплохо было бы отремонтировать и дорогу к селу.

«Уж больно она разбита. А мало ли что!» — констатирует священник.

Священник Геннадий Болвин стал известен в 2004 году. Тогда он защитил свой храм от вооруженных воров. Взяв охотничье ружье, батюшка вступил с ними в перестрелку, в ходе которой был ранен. Однако воры вынуждены были ретироваться.