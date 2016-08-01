Новосибирск, 1 августа, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Событие не грандиозное, но все-таки заслуживающее внимания произошло в Новосибирске — мэр города активизировался в социальных сетях. К такому повороту были не готовы даже те, кто годами «провисел» у градоначальника в запросах на добавления в друзья.

Amit Agarwal Множество виртуальных друзей

«Свершилось!!! Завидуйте мне все! Ну или не завидуйте. Мы с Анатолием Локтем снова друзья на фб. Может быть, вечером даже напьюсь на радостях. Нельзя ж проигнорировать такое событие — простой журналист теперь в дружбе с самим мэром. Прям умереть не встать», — написал корреспондент одного из региональных СМИ Кирилл Полиенко.

Тут же оказалось, что это не единственный представитель средств массовой информации, которого мэр добавил в друзья. В списке есть несколько редакторов местных сайтов. Порадовались дружбе с главой города не только журналисты.

«Я тоже попал в этот список, правда, три дня назад. Массовость показывает изменение тактики взаимодействия с критикой, видно принято решение идти старым испытанным путем Фабианского общества: если не можешь победить в открытом противостоянии, то веди борьбу издалека, нанося удар тонкими, точными, дальними ударами», — подметил один из теперь уже «друзей» Локтя Игорь Журавков.

Корреспондент ИА REGNUM также попал в массовый список добавленных друзей и поинтересовался у пресс-секретаря мэра Анатолия Локтя Артема Роговского, чем объясняется такая активность градоначальника в социальных сетях в последнее время.

«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уделяет большое внимание открытости в своей работе. Горожанам должно быть понятно, почему он принимает то или иное решение. Социальные сети — подходящий для этого инструмент. Анатолий Евгеньевич был активен в них и в бытность депутатом Государственной думы, именно тогда были созданы его личные страницы. В настоящее время Анатолий Локоть представлен в таких соцсетях, как «ВКонтакте», Facebook и Instagram», — заявил ИА REGNUM Роговский.

Понятно, что страницы Локоть сам не ведет, но, по словам его пресс-секретаря, решения о темах записей мэр принимает лично.

«Огромное значение придается обратной связи с населением, реакции людей на публикации мэра. Каждое сообщение, каждый комментарий тщательно анализируются и передаются в работу», — подчеркнул Роговский и уверил, что большая часть тех, кто просится к мэру в «друзья», добавляется.

Сейчас страницы мэра в социальных сетях активно пополняются записями, по которым можно отследить, где он был и с кем встречался.

Отметим, что Анатолий Локоть возглавляет объединенный партийный список КПРФ от Томской и Новосибирской областей на выборах в Государственную думу РФ. Вероятно, это обстоятельство тоже повлияло на «дружелюбность» главы Новосибирска.

«Ничего удивительного в такой «дружелюбности» Локтя нет, и я уверен, что на нее повлияла избирательная кампания, — считает политолог Анатолий Савостин. — Работа в социальных сетях сейчас считается очень важным элементом как политического, так и государственного пиара. Тем более что коммунисты рассчитывают на голоса «сердитых горожан», благодаря которым Локоть победил на выборах градоначальника. А «сердитые горожане» как раз активно «тусуются» в соцсетях».