Москва, 1 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В целях популяризации санаторно-курортного лечения и отдыха в России Федеральное агентство по туризму и Национальная курортная ассоциация заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили в Ростуризме.

Dymmoq Санаторий в Кисловодске

Главным пунктом соглашения стало формирование на базе Национальной курортной ассоциации реестра санаторно-курортных учреждений. Организация детально изучит работу российских здравниц, разработает критерии оценки для их сертификации.

Санаториям будут присваиваться категории. Ведение реестра и сертификация необходимы для того, чтобы туристы могли выбрать только проверенные варианты, где гарантируется качественное санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Кроме того, эксперты Национальной курортной ассоциации будут проводить очную инспекцию санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, структура российского туризма коренным образом изменилась: количество внутренних турпотоков в 2015 году возросло на 20−25%, въездных — на 16%. Также сократился на 31,4% выездной туризм. Для продвижения внутреннего и въездного туризма в России были сформированы три новых туристских маршрута: «Русские усадьбы», «Красный маршрут» и «Серебряное ожерелье России».