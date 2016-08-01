Москва, 1 августа, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В провинции Идлиб (Сирия) вооружённая оппозиция сбила российский военный вертолёт Ми-8, на борту которого находились пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

mil.ru Вертолёт Ми-8

Вертолёт, возвращавшийся на российскую военную базу Хмеймим, был обстрелян с земли. Кроме трёх членов экипажа, на борту находились два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что российский вертолёт был сбит, сирийская вооружённая оппозиция заявила сегодня, 1 августа.

Вертолёт Ми-8 отвозил в город Алеппо гуманитарную помощь и по дороге разбился в результате обстрела с земли. Ранее, 30 июля, пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщила, что в оккупированные кварталы Алеппо Ми-8 доставил 500 продуктовых комплектов.