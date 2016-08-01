Ярославль, 1 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Причиной гибели ярославского парапланериста могла стать потеря сознания во время выполнения сложного акробатического приема или потеря стропы управления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 31 июля параплан под управлением 59-летнего пилота потерпел крушение в поле возле деревни Хомутово Ярославского района. Парапланеристы, ставшие свидетелями произошедшего, выдвинули две версии развития событий.

«Причин может быть две. Либо пилоту стало плохо из-за жары и перегрузки и он потерял сознание. Он выполнял спираль с большой высоты, из этой фигуры выходят на высоте 100 метров. А он не выравнивал крыло и прямо из спирали вошел в землю. Либо пилот потерял стропу управления и не смог вовремя ее подобрать — проблема в том, что после перенесенной в прошлом году травмы у него на одной руке остался только большой палец», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы трагедии.

В тот день у парапланеристов был «летный день» — массовый выезд на полеты. Погибшего пилота многие знали как опытного профессионала.

«Мы его хорошо знали — все в одной тусовке. Юрий был очень опытным пилотом и оттачивал свое мастерство, занимаясь фигурным пилотажем уже на уровне профессиональных спортсменов. У нас так больше никто не летает. Но после трагедии мы внимательно осмотрели его оборудование и сделали свои выводы о ее причинах. Вообще, 90% несчастных случаев происходит именно из-за того, что пилоты не выходят из спирали. Мы склоняемся к тому, что Юрий во время ее выполнения потерял сознание», — рассказывают парапланеристы.

Коллеги пилота, наблюдавшие его гибель, отмечают: когда он разбился, до «скорой» не могли дозвониться более 30 минут.

«Упал он в 18:35. Мы бежали к нему и с нескольких телефонов через 112 пытались дозвониться до «скорой». Но трубку никто не снимал. В 19.10 дозвонились до МЧС. После падения у Юрия еще оставался пульс», — отмечают свидетели трагедии.