Москва, 1 августа, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на вторник, 2 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Так, доллар США понижен к рублю на 1,1 руб. до 65,95 руб. Евро уменьшился на 72,76 коп. и составил 73,65 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 93,02 коп. по сравнению с предыдущим показателем — до 69,41 руб.