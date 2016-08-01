Обнинск, Калужская область, 1 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Открытие памятного знака «Георгиевский крест» в честь воинов-героев Первой мировой войны, положивших жизнь за Родину, стало подарком жителям Обнинска Калужской области к 60-летию города, сообщает 1 августа корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Открытие памятника «Георгиевский крест» в Обнинске

Георгиевский крест вырезан из белого камня и поставлен на кубическое основание. На медальоне в центром изображен Георгий Победоносец.

Трехметровый Георгиевский крест установлен в память о Первой мировой войне в год столетия знаменитого Брусиловского прорыва. В 1914 году Россия вступила в одну из самых кровопролитных войн в истории человечества — Первую мировую войну. Георгиевский крест Знак Отличия Военного ордена — высшая награда с 1807 по 1917 год для солдат и унтер-офицеров, за боевые заслуги и за «неустрашимую храбрость», проявленную против неприятеля.

В обнинской усадьбе Белкино рядом с установленным Георгиевским крестом находится братская могила, в которой захоронены участники Великой Отечественной войны, погибшие в битве за Москву 1941 года. По замыслу организаторов международного проекта «Георгиевский крест» — такие же знаки будут установлены в Калуге, Москве, Могилеве, Париже и Белграде.

Данная инициатива принадлежит общественной организации — Фонд Владимира Храброго и реализована при поддержке фонда «Белкино».

Напомним, что представители Фонда Владимира Храброго так описывали проект: «Мы хотим соединить в восприятии истории нашей Родины такие события, как Отечественная война 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная войны, восстановить связь времён и поколений и вернуть память о забытых героях».